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Büyükşehir personeline stres ve öfke kontrolü eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından personele stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

ANTALYA 07.10.2021, 13:47
Büyükşehir personeline stres ve öfke kontrolü eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından personele stres ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen ve Psikolog Şakir Üzülen tarafından verilen eğitimde stres ve öfke kontrolünde dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yapıldı.

Psikolog Şakir Üzülen’in verdiği eğitimde stresin tanımı, stresin kaynakları, öfkenin kişideki etkileri, öfkenin kontrolü gibi birçok konu ele alındı. Soru cevap olarak gerçekleştirilen eğitimde Büyükşehir personellerinin sorularını yanıtlayan Psikolog Şakir Üzülen çevreden bireye gelen ve kişide yoğun baskı oluşturan olayları, bu durumla nasıl başa çıkılacağını personellere anlattı. Stres ve öfkenin farklı durumlar olduğunu belirten Üzülen, öfkenin daha çok anlık ve kontrol edilebildiğini ancak stresin ise bir olaya bağlı olarak zamanla geliştiğini ve sağlığa ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

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