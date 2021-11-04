Büyükşehir personeline iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ve enerji yönetimi konusunda yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ankara ve Antalya yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği ve enerji yönetimi ile ilgili çalışma yapan personeline eğitim verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy’un ve iklim değişikliği ve enerji yönetimi ile ilgili belediye personellerinin katılımları ile düzenlenen bilgilendirme eğitiminde iki kurum arasında yapılacak işbirliği de ele alındı.

“Takip ve raporlama anlatıldı”

Türk Standartları Enstitüsü Muayene ve Gözetim Merkez Başkanlığından Grup Başkanı O. Koray Yenigürbüz, Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün ve TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş tarafından, sera gazı emisyonlarının takibi hakkında standartla, konuyla ilgili yönetmelik kapsamında raporlama, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerindeki personele eğitim verildi.

“İşbirliği konusu ele alındı”

Eğitimde, iklim değişikliği ve enerji yönetimi konusunda çalışmaları takdir toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı” kapsamında yaptığı çalışmalara değinildi. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin karbon salınımını azaltmaya yönelik hedefleri sağlaması ve konuyla ilgili kent bilincini oluşturmasına yönelik işbirliği ile yürütebilecek çalışmalar ele alındı.