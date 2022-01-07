Büyükşehir personeline etkili iletişim semineri

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik ‘İletişim üçgeninde avatar olma’ konulu etkili iletişim semineri düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürlüğü, farklı konularda personeline yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Dr. Nurettin Mert Batu, tarafından ‘İletişim üçgeninde avatar olma’ konulu seminer gerçekleştirildi.

“Kişi kendini tanımalı”

Seminerde mesai saatleri ve sosyal hayat içerisinde iletişimin nasıl olması gerektiği anlatılırken, etkili iletişimin nasıl kuvvetlendirileceği de aktarıldı. Seminerde konuşan Dr. Mert Batu, “Etkili iletişimde en önemli konulardan biri kişinin kendisini tanımasıdır. Etkin dinlemenin 4 aşaması vardır. Duyma, dikkat, anlama ve hatırlama gerçekleştiği sürece problemler ortadan kalkar” dedi.

“Manavgat personeline de eğitim”

Manavgat İlçe Hizmet Birimi personeline de eğitim verildi. Başkan Danışmanı Dr. Mert Batu tarafından verilen eğitimde etkili iletişim yöntemleri ve motivasyon anlatıldı. Mert Batu, kamu hizmeti veren belediyelerde iletişim çok önemli olduğunu kaydetti. Batu, “Belediyelerin hizmetlerini halka yansıtırken vatandaşla en fazla iletişime geçen sizlersiniz. Bu nedenle personelimiz beden diline ve konuşmalarına özen göstermelidir. Vatandaşın almış olduğu hizmetten memnuniyeti siz personelimizin iyi hizmeti ve güler yüzüyle olacaktır” diye konuştu.