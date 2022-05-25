Büyükşehir, öğrencilere Antalya’yı gezdiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, lise ve ortaokul öğrencilerine Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtarak, kentlilik bilinci oluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Antalya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin çocuklara ve gençlere tanıtılarak sahip olunan değerleri göstermek amacıyla çeşitli geziler düzenliyor. Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Demre, Akseki ve İbradı’dan gelen ortaokul öğrencilerine yönelik Kaleiçi gezisi düzenlendi. Öğrenciler Yivli Minare, Saat Kalesi, Hadriyanus Kapısı, Kesik Minare, Kırk Merdivenler, eski Antalya evleri gibi Antalya’nın eşsiz tarihi hakkında bilgilendirildi. Antalya Oyuncak Müzesi’ni de gezen öğrencilerin Kaleiçi gezisi Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

“Tarihi mekanları gördüler”

Daha sonra ise antik kentleri görme ve gezme imkanı olmayan öğrencelere yönelik Perge, Aspendos ve Manavgat Şelalesi gezisi gerçekleştirildi. Kepez Şehit Ömer Dikmen Lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapılan gezide öğrenciler, Perge ve Aspendos Antik Kentini gezerek Antalya’nın tarihi mekanlarını tanıma fırsatı yakaladı. Gezi, öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı. Bu tür etkinliklerle çocuklar ve gençlere kentin tanıtılarak kentlilik bilincinin oluşturulması hedefleniyor.