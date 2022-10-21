Büyükşehir öğrenci topluluk tanıtım günlerine katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18-20 Ekim tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen “Öğrenci Topluluk Tanıtım Günleri”nde stant açarak öğrencilerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da önemli bir yere sahip olan öğrenci topluluklarıyla iletişimini güçlendirmek, şehirde planlanacak etkinliklerde gençlerle birlikte planlama yapmak ve yürütülen Gençlik Meclisi ve Genç Antalya Gönüllüleri programlarıyla ile ilgili tanıtım yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi tarafından 18-20 Ekim tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen “Öğrenci Topluluk Tanıtım Günleri”ne katıldı.

Gençlik çalışmaları anlatıldı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Genç Antalya Gönüllüleri programı çerçevesinde gönüllü olmak isteyen gençlerin başvurması amacıyla açılan stantta Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen gençlik çalışmalarıyla ilgili öğrencilere bilgi verildi. Çeşitli masa oyunlarının da yer aldığı stant çalışmalarında gençlik meclisi üyeleri tarafından da Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin yapısı ve çalışmaları anlatıldı.

Biz gençlerle güçlüyüz

Antalya’da gençlerin güçlendirilmesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni dönemde üniversitelerle iş birliği yapılarak öğrenci topluluklarıyla çalıştaylar düzenlenmesi ve öğrenci toplulukların şehirle buluşturulması için toplantı ve görüşmeler yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ne Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Talep ve görüşleri dinlediler

Kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren 114 topluluğun oluşturduğu etkinliği gezen Gençlik Meclisi üyeleri, her standı gezerek öğrencilerin talep ve görüşlerini aldı. Gençlerin sorunlarının tespiti ve çözümleme konusunda var gücüyle çalışacağını aktaran Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar bütün öğrenci topluluklarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.