Büyükşehir Mobil Aşevi yemek ikramlarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve yardımlaşmanın öne çıktığı Ramazan Ayı’nın maneviyatına uygun olarak mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürüyor. Mobil Aşevi Ramazan Ayı başından bu yana her akşam farklı bir mahallede bin 500 kişilik yemek ikramında bulunuyor.

Ramazan Ayı’nın başından bu yana her akşam farklı bir mahallede iftar öncesi yemek dağıtımı gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi bu kez Kepez Barış Mahallesi’ndeydi. Aşevinde hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi. İftar saatinden önce belediye personeli tarafından dağıtılan iftar menüsünde çorba, ana yemek, pilav ve tatlı yer aldı.

“Her akşam farklı mahallede”

“İftarda Mahallenizdeyiz” sloganıyla Ramazan Ayı boyunca sürecek uygulamadan son derece memnun kalan vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde oruçlarını açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, 2 Nisan Pazar günü Göçerler, 3 Nisan Pazartesi günü Şafak, 4 Nisan Salı günü Altınova Menderes, 5 Nisan Çarşamba günü Gebizli, 6 Nisan Perşembe günü Fevzi Çakmak ve 7 Nisan Cuma günü Yeşildere Mahallesi’nde yemek dağıtımı yapacak.