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Büyükşehir kreşlerinde 23 Nisan coşkusu
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Çocuklar, hazırlanan programda şarkılar söyledi, şiirler okudu.
ANTALYA 22.04.2022, 17:39
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Çocuklar, hazırlanan programda şarkılar söyledi, şiirler okudu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 23 Nisan coşkusu yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine özenle hazırlanan çocuklar, bayramlarını kutladı. Şiir, şarkı, dans gibi gösteriler yapan çocuklara, izleyen arkadaşları alkışlarıyla eşlik etti. Atatürk tişörtleri giyen miniklerin hazırladıkları 23 Nisan tabloları ise kreşin girişinde sergilendi.