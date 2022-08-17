Büyükşehir Korkuteli’de hindi dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesindeki zararlı böceklerle mücadele için ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 hindiyi muhtarlara teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarım sektörüne verdiği destekle çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Korkuteli ilçesindeki 5 mahalle muhtarının talebi üzerine, 100 hindi ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere teslim edildi. Aşağı Pazar, Alaaddin, Kargılık, Yelten ve Güzle mahallelerinin muhtarlarına teslim edilen hindilerle, kene, çekirge gibi zararlılarla mücadele de hedefleniyor.

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Metin Kazaroğlu, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma ilkesi gereğince kırsal mahallelere yardıma devam ettiğini belirterek, “Korkuteli ilçemizde muhtarlarımız hindi talebinde bulundu. Zararlı böceklere karşı önlem almak, hem de ihtiyaç sahiplerimize katkımız olsun diye hindi dağıtıyoruz” dedi.

"Kümes hayvancılığını teşvik"

Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu, “Yerelde hayvancılığa önem veren Antalya Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği hindileri teslim aldık. Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ederim. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Amacımız kümes hayvancılığını teşvik etmek” dedi.

Alaaddin Mahallesi Muhtarı Tahsin Keser ise “Muhittin Başkanımızın mahallelere desteği devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtmak için istediğimiz hindileri teslim aldık. Kene, pire gibi zararlılardan bu bölgede çok var. Hindiler bu zararlılarla

mücadele içinde vatandaşlara örnek olacak” dedi.