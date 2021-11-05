Büyükşehir Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları Bölümü’ne kayıtlar başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda, 2021-2022 dönemi Türk Halk Oyunları Bölümü’ne kayıtlar 8 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı vatandaşları sanat kursları ile buluşturmaya devam ediyor. Konservatuvarda, 2021-2022 eğitim dönemi için Türk Halk Oyunları Bölümü kayıtları başlıyor. 8-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak kayıtlara 17-35 yaş arası vatandaşlar şahsen başvuru yapacak. Başvuru yapanlar 20 Kasım Cumartesi saat 14.00’da sınava tabi tutulacak.