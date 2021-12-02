Büyükşehir kömür denetimlerini sıkılaştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Isınma Kaynaklı Hava Kirliği Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kente gelen kömürleri denetliyor. 2021’de 13 bin 520 ton kömürü analize tabi tutan Büyükşehir Belediyesi, kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 470 ton kömürü il dışına çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla katı yakıt satıcılarına ve seralara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kente girişinde kömür kamyonlarından numune alan Büyükşehir Belediyesi, gezici ekiplerle kaloriferli yapılar, seralar ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetim yapıyor.

“532 kömür kamyonu denetlendi”

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayından bu yana kente giren 532 kömür kamyonu ve tırda denetim gerçekleştirdi. Analizler sonucu yönetmeliğe uygun olmayan 19 kömür kamyonu il dışına gönderildi. Ayrıca ekipler 118 kaloriferli yapı, 157 sera ve 251 katı yakıt satıcısına yönelik denetim uyguladı. Denetimler sonucu uygunluk belgesi olmayan 7 kömür satıcısına yaklaşık 198 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

“13 bin 520 ton kömür analiz edildi”

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜRKAK tarafında akredite edilmiş olan Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı’nda Ocak ayından bu yana 13 bin 520 ton kömürü analize tabi tuttu. Kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 470 ton kömür il dışına çıkarıldı.

“Belgesi olmayan kömürleri almayın”

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha kaliteli hava solumaları için Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyarıda bulundu.