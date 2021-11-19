Büyükşehir Kemer’de bir projeyi daha hayata geçiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kemer’e kazandıracağı Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nde kazmayı vurdu.

Kemer’e adına yakışır bir meydanın ardından şimdi de modern bir pazar yeri ve otopark kazandıracak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. İhalesi gerçekleştirilen, 3 bin metrekarelik alana inşa edilecek Kemer Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Proje alanında hafriyat çalışmaları başladı.

3 bin metrekarelik alan

Kemer’in önemli bir ihtiyacına cevap verecek proje kapsamında 3 bin metrekarelik alanın üzeri saç kenet kullanılarak kapatılarak, gölgelik ihtiyacı karşılanacak. Kemer Merkez Mahallesi 491. Sokak üzerinde hayata geçirilecek proje ile alanın hem kapalı pazar yeri hem de otopark olarak kullanılmasına imkan sağlanacak.

130 araçlık park yeri

Yapılacak çalışma ile alan, vatandaşların daha iyi hizmet alacağı bir yapıya dönüşecek. 158 pazar yeri alacak şekilde planlanan alan pazar olmadığı zamanlarda 130 araç park edebilecek şekilde düzenlenecek. Alanda ayrıca bisiklet ve motosiklet park alanları bulunacak.