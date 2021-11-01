Büyükşehir Kaş kreşi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli, 6 derslikli çocuk kreşi ve gündüz bakımevi hizmete girdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 19 ilçenin tamamında açılması talimatını verdiği kreşler bir bir hayata geçiriliyor. Kaş’ın Andifli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi hizmete girdi. 100 öğrenci kapasiteli, 6 derslikli kreşte, öğrenciler ilk hafta oryantasyon süreciyle birlikte eğitim-öğretime başladı. 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek kreşin ilk iki katında sınıflar ve çok amaçlı atölye yer alıyor.

“İlk hafta heyecanı”

Kaşlı vatandaşların huzur ve güvenle çocuklarını teslim edebildikleri çocuk kreşi ve gündüz bakımevinde ilk hafta büyük bir heyecan yaşandı. Pandemi koşulları nedeniyle girişlerde ateşleri ölçülerek binaya alınan öğrenciler, eğitmen eşliğinde elleri yıkanıp dezenfekte yapılarak sınıflara alınıyor. Minik öğrenciler, kreşte, alanında uzman eğitmenlerden gün boyu nitelikli eğitim alarak, kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

“İlçelerde kreşler yaygınlaşacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nin Kaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Başkan Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyemizin çocuk kreşlerini ilçelerimizde yaygınlaştırıyoruz. Muratpaşa, Serik ve Gündoğmuş’tan sonra Kaş ilçemizde de açtığımız kreşimiz özellikle iş hayatındaki kadınların daha aktif rol alabilmeleri için büyük önem taşıyor. Kreşlerimizi 19 ilçemizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.