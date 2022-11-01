Büyükşehir, kalitesiz kömüre geçit vermiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesi kente gelen kömür kamyonlarını denetliyor. 1 Ocaktan bu yana kente giriş yapan 510 kamyonda yaklaşık 14 bin 892 ton kömür analize tabi tutuldu. Kalite yönetmeliğine aykırı bulunan yaklaşık 295 ton kömür il dışına çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Isınma Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda kente gelen kömür kamyonlarını denetime tabi tutuyor. Kent girişinde yer alan Büyükşehir laboratuvarlarında kömür kamyonlarından alınan numuneler titizlikle analiz ediliyor. Yönetmeliğe aykırı olan kömürler il dışına çıkarılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağılığı ekipleri, 1 Ocaktan buyana yaklaşık 510 kamyonda 14 bin 892 ton kömürü analiz etti. Kalite yönetmeliğine aykırı bulunan 295 ton kömür il dışına çıkarıldı.

“Uygunluk belgesi olmayan kömürleri almayınız”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, vatandaşların kaliteli hava solumaları için Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi olmayan kömürlerin alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Çınar, “Kış döneminde hava kalitesinin korunmasına yönelik olarak denetim faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi amacıyla Antalya il sınırlarına giren her kömür kamyonunu düzenli bir şekilde denetliyoruz. İlimize gelen kömür kamyonları denetimden sonra katı yakıt belgesine sahip olan işletmelere sevk ediliyor ve analize uygun olan kömürler vatandaşın tüketimine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan uygunluk belgesi olan kömürleri kullanmalarını özellikle istiyoruz” dedi.