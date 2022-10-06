Büyükşehir, kadın kooperatiflerine üretim tesisi kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için Antalya Toptancı Hal Kompleksi içinde üretim tesisi kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar’ projesi bünyesinde KORKOOP’lu kadınlar için Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi’nde yer alan eski okul binasını kurutma tesisine dönüştürmüştü. Büyükşehir Belediyesi şimdi de Antalya Toptancı Hal içindeki eski aşevi binasını kadın kooperatifleri için Doğal Ürünler Üretim Tesisi haline getirdi. Antalya’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, Antalya Toptancı Hal içindeki Doğal Ürünler Üretim Tesisi’nde ürettikleri tarhanadan, salçaya, kuru gıdadan, yufkaya kışlık ürünleri tüketiciye ulaştırıyor.

İki ayrı üretim tesisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan gıda üretim tesislerinde kış hazırlıklarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yaman, “Tarhana, salça, reçel, pekmez ve eriştelerimizin üretimine başladık. Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan hibe desteği aldığımız Sosyal Gelişmeye Destek Programında iki ayrı tesisimizle beraber hizmet vermekteyiz. Bunlardan birisi Korkuteli’de birisi ise Toptancı Hal Kompleksi içinde yer alıyor” dedi.

Çocuk bakım evi de var

Toptancı Hal içinde yer alan tesis hakkında bilgi veren Güliz Yaman, “Bu tesisler bünyesinde hem hijyene yönelik çalışmalar yapıldı, hem de üretime yönelik bütün eksikler giderildi. Hamur yoğurma makinesinden bulaşık makinesine, salça kaynatma makinelerinden hamur kesme makinelerine ve gıda üretimine yönelik malzemelerimiz mevcut. Aynı zamanda burada kadınlarımızın çocuklarını rahatça emanet edebilecekleri bakım evi oluşturduk. Kadınlarımız çocuklarını emanet ederek gönül rahatlığıyla çalışabiliyorlar” diye konuştu.

kooperatifler tek çatı altında üretim yapıyor

Kadın kooperatiflerini ve tarımsal kalkınma kooperatiflerini üretim tesisleri vasıtasıyla tek çatı altında topladıklarını da söyleyen Güliz Yaman, “Kooperatifler birlikte üreterek ekonomilerine birlikte katkı sağlıyorlar. Vatandaşlar kooperatiflerin doğal ürünlerine belediyemiz tarafından açılan kent merkezindeki satış noktalarından, Halk Et Mağazalarından ve korkoop.com.tr web sitesinden ulaşabilirler” dedi.