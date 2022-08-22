Büyükşehir izcileri Tünektepe’den şehri izledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri, Tünektepe’den kentin kuş bakışı manzarasını izledi, keyifli bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın başlatmış olduğu izcilik faaliyetleri bünyesinde 11-15 yaş aralığındaki izciler, çeşitli etkinlerle eğitim ve gezilerini sürdürüyor. Büyükşehir izcileri, faaliyetleri çerçevesinde kentin simge ve turistik alanlarını da ziyaret ediyor. Geçtiğimiz hafta Antalya’nın dünyaca ünlü tarihi Perge Antik Kenti’ni gezen izciler, son olarak da teleferikle 605 rakımlı Tünektepe’ye çıktı.

İzcilerin birçoğu ilk defa teleferiğe binmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Tünektepe’de Antalya’nın eşsiz manzarasını izleyen izciler, dürbünden kentin güzelliklerine yakından baktı. Büyükşehir izcilerinden Batuhan Çetinkaya, daha önce Tünektepe Teleferik ve Sosyal tesislerine gelmediğini söyleyerek, ilk defa bu gezi sayesinde Tünektepe’ye geldim. Teleferiğe bindik ve çok heyecanlandım. Antalya ve deniz buradan çok güzel görünüyor” diye konuştu.