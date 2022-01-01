Büyükşehir izcileri müzeleri gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan izcilik faaliyetine katılan izci adayları Büyükşehir Belediyesi’nin Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolojisi Müzesi’ni ziyaret etti. İzci adayları Şubat ayında yemin ederek izci olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 11-15 yaş grubuna yönelik 27 Kasım’da başlatılan izcilik faaliyetleri, eğitim ve gezilerle devam ediyor. İzci adayları diğer yandan tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ediyor. Eğitimlerin uygulamasını yapmak üzere düzenlenen ilk gezi Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi ve Deniz Biyolojisi Müzesi’ne yapıldı. Gezi için Varyant ’tan Kaleiçi’ne kadar yürüyen izci adayları, izcilik şarkıları söyleyerek müzeleri ziyaret etti.

Hediyeleri başkan böcekten

Her hafta Cumartesi günleri Akdeniz Kent Parkı içindeki Gençlik Merkezinde yapılan eğitimlerde izciliği öğrenen adaylara tişört, aday izci fuları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından gönderilen su mataraları hediye edildi. İzci adayları obalara ayrıldı. 6-8 izcinin bir araya gelerek oluşturduğu oba sistemi, izci adaylarının birbirlerini destekleyip sorumluluk alarak gelişmelerini esas alıyor. İzcilik faaliyetlerine katılan, izciliğin gerektirdiği eğitimlerde ve etkinliklerde başarılı olan izci adayları Şubat ayında yemin ederek izci olacak. Yemin töreni öncesinde kamp da yapacak olan izci adayları Antalya’da diğer çocuk ve gençlere örnek olacak.