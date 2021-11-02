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Büyükşehir ‘HobiFest 2021’, 6 Kasım’da başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali “HobiFest 2021” bu yıl 6-7 Kasım tarihlerinde Cam Piramit’te Antalyalılar ile buluşacak.

ANTALYA 02.11.2021, 16:07
Büyükşehir ‘HobiFest 2021’, 6 Kasım’da başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek hobi festivali “HobiFest 2021” bu yıl 6-7 Kasım tarihlerinde Cam Piramit’te Antalyalılar ile buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin hobi meraklılarını bir araya getirdiği “HobiFest 2021” etkinliği bu yıl 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak ve Antalyalılara keyifli bir hafta sonu yaşatacak HobiFest 2021’e 70 yakın hobi kulübü katılacak. ‘HobiFest 2021’ bu yıl “Doğadan Sanata, Sanattan Doğaya” ana teması ile Cam Piramit Alanında gerçekleştirilecek.

“70’e yakın hobi kulübü”

HobiFest 2021’e motosiklet kulüpleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, off-road doğa ve spor kulüpleri, bisiklet dernekleri, klasik otomobil kulüpleri, enduro motosiklet kulüpleri, drone kulüpleri, fotoğraf kulüpleri, kamp ve karavan kulüpleri, satranç kulüpleri, model iş makinaları topluluğu, zeka oyunları gibi çeşitli kulüp ve dernekler katılıyor.

“Heyecan dolu etkinlikler”

‘HobiFest 2021’etkinlikleriyle vatandaşlar iki gün boyunca dolu dolu zaman geçirme fırsatı bulacak. Beach Park Off-Road Gösteri Alanında yapılacak off-road yarışları ve motosiklet gösterileri nefes kesecek. Motosiklet kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerde ise çocuklar için ücretsiz ATV ve motosiklet sürüş eğitimleri olacak. Satranç turnuvası, izcilik etkinlikleri, drone yarışları, en yavaş motosiklet sürme yarışı, paramotor ve mikrolight gösterileri, mangala turnuvası, nostalji araç sergisi, motosiklet akrobasi gösterileri gibi birbirinden renkli gösteriler ile HobiFest 2021 de 7’den 70’e herkes heyecan dolu anlar yaşayacak.

“Lösemili çocuklara destek”

HobiFest 2021 de birçok etkinliğin yanı sıra lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak için ‘Sende Yoksa Bende de Yok’ sloganı ile saç kazıtma etkinliği yapılacak. HobiFest 2021’e katılan kulüpler 7 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Cam Piramit Sahnesi’nde saçlarını kazıtarak, lösemili çocuklara destek olacak.

AKUT ve JAK ekibi HobiFest 2021 de, Türkiye tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Büyük Manavgat Yangını’nda yaşanan süreci ve yapılan çalışmaları katılımcılara anlatacak.

“Engelli bireyler konser verecek”

İki gün boyunca Cam Piramit alanında yer alan Kral Yolu Amfi Tiyatrosu sahnesinde ise Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Sevgi Engel Tanımaz konseri, bubble sahne şov, dans gösterileri, zumba gösterisi, kangoo jumps gibi birçok etkinlik ile Antalyalılar keyif dolu bir hafta sonu yaşayacak.

“Cuma günü kortej”

HobiFest 2021’e katılacak hobi kulüpleri 5 Kasım Cuma günü saat 14.30’a festival korteji düzenleyecek. Cam Piramit’ten hareket edecek kortej Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşacak.

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