Büyükşehir gönüllüler için proje yazma eğitimi verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde başlattığı Genç Antalya Gönüllüleri programına katılan gençleri güçlendirecek çalışmalar yürütüyor. Genç gönüllüler için ‘Proje Yazma’ eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü ve Eğitmen Hayat Ekici Gürkan tarafından verilen eğitimde; “Proje ve proje döngüsü nedir?” “Proje sorun, hedef ve strateji analizi, faaliyet planlama” gibi konularla ilgili çalışma yapıldı. Eğitimin son bölümünde ise grup çalışması yöntemiyle gençlerin örnek sorunlar üzerinde çalışması ve proje ön çalışmalarını tamamlaması sağlandı.

Genç Antalya gönüllüleri programı nedir?

Genç Antalya Gönüllüleri Programı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönüllülük esası ile Antalyalı gençleri bir araya getirme hedefiyle oluşturuldu. Programda gençlerin gönüllülük deneyimi yaşaması, belediye projelerinde yer alması ve kendi projelerini yürütebilmelerine yönelik destekler yer alıyor.