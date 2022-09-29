Büyükşehir Gençlik Meclisine başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ne yeni dönem başvuruları başladı.

Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 2022- 2023 dönemi yeni dönem başvuruları başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ne başvurular 5 Ekim’e kadar devam edecek.

’BizGençlerleGüçlüyüz’ anlayışıyla her kesimden gencin katılımıyla oluşturulan Gençlik Meclisi’ne başvuracak gençlerin Antalya’da öğrenci olması ya da ikamet etmesi ve 15-30 yaş arasında olması şartı bulunuyor. Başvurular, www.abbsporhizmetleri.com üzerinden yapılabilecek. Gençler sorularına yanıt bulabilmek için 321 24 70 numaralı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı telefonunu arayabilecek.

"Fikir ve proje üretecekler"

Çalışmaları Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen gençlik Meclisi’ne seçilen üyeler bir yıllığına seçilecek. 107 meclis üyesi ve yedek üyeler Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından belirlenecek. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üye sayısı kadar olan Gençlik Meclisi bünyesinde çalışma grupları aracılığıyla Antalya’da gençlerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriliyor.