Büyükşehir Gençlik Meclisi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri çalışmalarına devam ediyor. Hayata geçirecekleri projeler için protokol ve paydaş ziyaretleri gerçekleştiren Gençlik Meclisi bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile bir araya geldi.

Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak üzere oluşturulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, kentte protokol ve paydaş ziyaretleri gerçekleştiriyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i makamında ziyaret eden Gençlik Meclisi üyeleri hayata geçirecek olan projeleri anlatarak, destek istedi.

“Eğitim herkesin ortak paydası”

İl Milli Eğitim Müdürü Er, eğitimin herkesin ortak paydası olduğunu vurgulayarak, “Eğitim için yapılan her şey çok kıymetli. Gençlerimizin eğitimin içerisinde olması gençlerimiz ile beraber olmak ve bu heyecanı onlar ile yaşamak bizim için gurur verici” dedi.

“Avrupa gençlik başkenti için başarı diledi”

Antalya’nın genç dostu bir şehir olduğunu vurgulamak amacıyla 2025 yılı Avrupa Gençlik Başkenti için aday olmak istediklerini söyleyen Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, İl Milli Eğitim Müdürü Er’in desteklerini beklediklerini söyledi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de bu konudaki çalışmaların tüm Antalyalı gençler için yararlı olacağını vurgulayarak başarılar diledi.