Büyükşehir Gençlik Meclisi deprem gündemiyle toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Şubat Ayı Olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Deprem gündemiyle toplanan Gençlik Meclisi deprem bölgesinden kente gelen çocuk ve gençlerin Antalya’da yaşamı, adaptasyonu ve ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik çalışmaları ele aldı.

Şubat ayı olağan meclis toplantısında bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar ve grup sözcüleri depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar diledi.

Yapılacak çalışmalar ele alındı

Deprem gündemiyle toplanan Gençlik Meclisi üyeleri, deprem bölgesinden kente gelen çocuklar ve gençlerin Antalya’da yaşamı, adaptasyonu ve ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik çalışmaları ele aldı. Toplantıda, Gençlik Meclisi Afet Müdahale ve Yönetimi Çalışma Grubu kurulması ve olabiliecek afet durumları için mahalle bazlı gençlerden oluşan gönüllü ekipler oluşturularak eğitim verilmesi, koordinasyon sağlanması da görüşüldü.

Gönüllü psikolog uygulaması

Üniversite öğrencileri için pilot uygulamaya geçilen gönüllü psikolog projesinin Haziran ayına kadar afetzede aile ve çocukları için uygulanması, afetzedelere gönüllü psikologlar aracılığıyla psikolojik danışmanlık ve destek verilmesi konusu da Gençlik Meclisi’nin gündeme alarak görüştüğü bir diğer konu oldu.