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Büyükşehir genç girişimcileri kampa alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi gençleri kampa alıyor. 18-20 Mart tarihleri arasında Cam Piramit’te düzenlenecek Genç Girişimciler Kampı’nda tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştirici gençler üç gün boyunca hızlandırılmış eğitime tabi tutularak farklı bakış açıları kazanacak.

ANTALYA 17.03.2022, 14:38
Büyükşehir genç girişimcileri kampa alıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi gençleri kampa alıyor. 18-20 Mart tarihleri arasında Cam Piramit’te düzenlenecek Genç Girişimciler Kampı’nda tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştirici gençler üç gün boyunca hızlandırılmış eğitime tabi tutularak farklı bakış açıları kazanacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlerin girişimlerini destekleyerek onları güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin girişimleriyle başlatılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin de içinde yer aldığı bir ekiple 18-20 Mart tarihleri arasında Cam Piramit’te Genç Girişimciler Kampı düzenleyecek.

“Gençler iş birliği yapıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Ocak Ayı Olağan Genel Kurulunda aldığı karar ile tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştiricileri tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla bir araya getiren University4Society için yerelde iş birliği ortamı oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, girişimcilik, liderlik ve network konularında üniversite öğrencilerini güçlendiren bir ağ olan University4Society’nin Akdeniz Üniversitesi yapılanması ve Antalya Bilim Üniversitesi Friends2Society iş birliği ile organize edilen ve Büyükşehir Belediyesi’nin de gençleri desteklediği “Antalya Genç Girişimciler Kampı/Bootcamp Antalya 2022” için başvurular devam ediyor.

Katılımcı takımların 48 saat içinde toplumsal sorunları teknoloji ile çözen inovatif girişimler üretebilecekleri, mentorlar ve alanında uzman eğitimciler sayesinde bu girişimleri geliştirirken farklı bakış açıları da kazanabilecekleri bir girişimcilik maratonu olan kamp, 18 Mart Cuma akşamı başlayacak ve 20 Mart Pazar akşamına kadar devam edecek. Genç girişimcilerin gece de çalışacağı kampa Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Teknokent, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Genç İş İnsanları Derneği ANTGİAD, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), Hadır Kurumsal Hizmetler, Piksel Akademi, Observer Teknoloji gibi birçok kurum da destek veriyor.

Kuluçka desteği verilecek

Belirlenen programa uygun olarak gençler hızlandırılmış bir eğitim programına tabi tutulacak ve program sonunda çeşitli ödüller almaya hak kazanacaklar. İlk üçe giren takımlara hem Büyükşehir Belediyesi hem de Antalya Teknokent tarafından girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede verilen destek programı olan kuluçka desteği verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in vaatlerinden biri olan ve Antalya Fikir Atölyesi ismiyle kurulacak Girişimcilik Merkezi kapsamında Antalya’nın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi çalışmaları da yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından girişimcilik merkezi açılması sürecinde bu tür etkinliklere devam edilecek.

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