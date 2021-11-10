Büyükşehir, Engelsiz Hizmet Komisyonu, pandemi sonrası ilk kez toplandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kurumları, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturduğu ‘Engelsiz Hizmet Komisyonu’ pandemi dönemi sonrası ilk kez toplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Engelsiz Hizmet Komisyonu’ pandemi döneminde ara verdiği toplantılarına yeniden başladı. Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum temsilcileri, engellilere yönelik hizmet sunan Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler ve Büyükşehir Belediyesi’nin birim temsilcileri katıldı.

“Eksikler giderilecek”

Toplantıda daha önce yapılan komisyon toplantısında alınan kararlar gözden geçirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği proje ve çalışmalarda engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelli vatandaşlara yapılan hizmetlere erişebilirlik konusunda yapacakları çalışmalar ele alındı.

“Farkındalık çalışmaları yapılacak”

Toplantıda ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılacak etkinlikler değerlendirildi. Etkinliklerde farkındalık çalışmalarının daha çok öne çıkarılması, farklı engel gruplarının göz önüne alınarak etkinliklerin planlanması ve şehrin birçok noktasında görsel çalışmaların yapılmasına karar verildi.