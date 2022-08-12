Büyükşehir çiftçinin toprağını analiz ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin fazla gübre kullanımını azaltmak ve gereksiz maliyetten korumak için ücretsiz toprak analizi hizmeti veriyor.

Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hamlesiyle çalışmalarını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarıma desteğini sürdürüyor. Antalyalı üreticiye birçok alanda destek veren büyükşehir belediyesi, geçen yıl başlattığı Toprak Analizi Projesini hayata geçirdi. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten korumak için gerçekleştirilen proje 19 ilçede uygulanacak.

Analiz çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçe Hizmet Biriminde başlandı. Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu tarafından çiftçilere toprak numunesi alma eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verildi. Çiftçiler aldıkları toprak numunelerini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek. Ücretsiz olarak verilen analiz hizmetiyle çiftçi toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak, verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturabilecek. Çiftçileri daha yüksek verim, kaliteli ürün almasına imkan sağlamak, aynı zamanda ekonomik ve doğru gübrelemeye teşvik etmek amacıyla yapılan ’’Toprak Analizi Projesi’’ diğer ilçelerde de devam edecek.

"Gereksiz gübre kullanımı önleniyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, çiftçilere toprak analizi yaptırma alışkanlığı kazandırmak aynı zamanda kaliteli ve verimli ürün elde etmek için çalışma yaptıklarını belirtti. Aksu, “Yetişecek bitkinin büyümesi ve iyi verim alınabilmesi için toprakta eksik olan bitki elementi tespit ediliyor. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek, toprağın yapısını da korumuş oluyoruz. Tahlil yapılmadan toprağa verilen gübrenin bitkiye ve toprağa zarar vereceği gibi gereksiz yere harcanan gübre ekonomik olarak kayıplara yol açacaktır” diye konuştu.

"Çiftçiler memnun"

Kemer Çamyuva Mahalle Muhtarı Rıdvan Vicir, mahallesindeki çiftçilerle birlikte eğitime katıldığını belirterek, “Bilinçli tarım yapmak için toprak analizi önemli. Toprak numunesinin nasıl alınacağı konusunda bilgilendik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayağımıza kadar gelen bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Kemer Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma katkılarının büyük olduğuna değinerek, “Muhittin Böcek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Toprak numunelerimizi aldık. Ücretsiz olarak analiz yapılacak. Daha önceden de yaptırıyorduk. Ancak maliyetler yüzünden her yıl yaptıramıyorduk. Devamı gelirse bizim için çok güzel olacak” dedi.