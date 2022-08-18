Büyükşehir ‘Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi’ni başlatıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı açısından önem arz eden zirai ambalaj atıklarının kontrolüne yönelik Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesini hayata geçiriyor.

Tarımın başkenti Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez uygulayacağı bir projeyle zirai ambalaj atığı sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu’nda zirai ambalaj atıkları sorunun çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar doğrultusunda, tarımsal üretimin en yoğun olduğu ilçeler arasında yer alan Kumluca’da, “Çiftçi Dostu Çiftçi Kart” projesi hayata geçiriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Ağustos Cuma günü saat 16.00’da Kumluca Ziraat Odası Başkanlığında çok sayıda çiftçinin de katılımıyla “Çevre Dostu Çiftçi Kart” projesini tanıtacak.