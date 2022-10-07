Büyükşehir Belediyesinin YKS hazırlık kursu başladı

.Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını aralıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi’nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları başladı.

Yoğun bir talep ve başvuru sürecinin ardından öğrencilerin ders başı yaptığı kurslarda üniversiteye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik akademik kurslar veriliyor.

"Öğrenciler memnun"

Kursa katılan lise mezunu Suden Karabiber, üniversite hayalini gerçekleştirmek için ATABEM’e geldiğini belirterek, “Eksiklerimi tamamlamak için kursa geldim. Hedefim ‘Mütercim Tercümanlık’ bölümünü kazanmak” diye konuştu.

Kursta eğitim alan Deren Akman da, “Yıl boyunca üniversite sınavına burada hazırlanacağım. Hedefim Yapay Zeka Mühendisliği’ni kazanmak. Onun için çok çalışmam gerekiyor ” dedi.

"Ücretsiz deneme sınavları"

ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Cemalettin Yaman Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıldır devam eden ücretsiz kurs desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, “Haftanın yedi günü ücretsiz kurslarımız başladı. Temel derslerin tümünden öğrenciler eğitim alabiliyor. Her ay düzenli olarak ücretsiz deneme sınavı düzenlenecek. Etüt salonlarında uzman öğretmenlerimiz eşliğinde ya da bireysel olarak soru çözebiliyor verimli olarak ders çalışabiliyor” ifadelerini kullandı.