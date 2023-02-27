Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesine desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Gaziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kurduğu yerleşkeler ve aşevleri ile depremzedelere destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesine desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın ardından Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yerleşke ve aşevi kurdu. Nurdağı’nda konteyner kent, İshaliye’de de çadır kent oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılarken, kurduğu aşevleri ile de depremzedelere üç öğün sıcak yemek veriyor.

Seyyar banyo ve seyyar tuvalet

Nurdağı’nda mobil fırın da kurarak sıcak ekmek üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin hijyen, giyim ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor. Nurdağı ve İslahiye yerleşkelerine mobil banyo ve seyyar tuvaletlerin montajları da yapıldı. Mobil banyo sadece yerleşkelerde yaşayanların değil bölgedeki depremzedelere de hizmet verecek.

Hatay çadır kent

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hatay’ın De fne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda oluşturduğu çadır kentte de hizmetlerine devam ediyor. Aşevi ile 3 öğün yemek verilirken, köyler de dahil depremzedelere gıda giyim ve hijyen yardımı sürüyor.