Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Toplantıda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Toplantıda ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Başkan Böcek, “2022 yılında da çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. 186 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis Toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2021 yılı Denetim Kurulu raporu hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Böcek, Denetim Komisyonu’na teşekkür ederek “Denetim Komisyonu raporunda hesapları yasa ve yönetmeliğe uygun bulduklarını, tasarrufla ilgili çalışmalarımız için de iyi dileklerini iletmişler. Ben tüm ekibe, komisyonda görev alan meclis üyesi arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Gruplar görüşlerini belirtti”

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı çalışmalarını içeren Faaliyet Raporu da görüşüldü. 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerini Meclis 1. Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz’a devretti. Siyasi partilerin grup sözcüleri partileri adına Faaliyet Raporu ile ilgili görüşlerini belirtti.

“Büyükşehir’in çalışmaları video ile anlatıldı”

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıllık hizmetlerinin anlatıldığı kısa film izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk ET, Mobil Tır, Halk Süt, Çiğ Süt, Emekliler Kahvesi, Afet Toplanma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Otoparkı, ABB Binası Depolamalı Güneş Enerji Sistemi, Kent Araştırma Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kompleksi, Manavgat katı Atık Aktarım Tesisi, Karaman ve Kuruçay Köprüsü, Demre Kapalı Sistem Sulama Tesisi, Manavgat Çardak Taşağıl Kapalı Sulama Tesisi, Altın Portakal hatıra Ormanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Yurdu, 3. Etap Raylı Sistem Projesi, Elmalı Otobüs Terminali, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Ve Bertaraf Tesisleri, Finike Eroglu Nuri Camii, Doğu Garajı Nekropol Müzesi Alanı, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı, Üniversite 16. Cadde Yol Açılması, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Kepez - Santral Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili çalışmalar meclis üyelerine anlatıldı.

“Oy çokluğuyla kabul edildi”

Görüşmelerin ardından faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, “Desteklerini esirgemeyen tüm siyasilerimize, meclis üyesi arkadaşlarıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün amacımız gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünü güldüğü bir Antaya için, vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam etmektir” dedi.

“Borç lügatı yapmadan çalıştık”

8 Nisan 2019’da mazbatasını almasının üzerinden 3 yıl geçtiğini söyleyen Başkan Böcek, “19 ilçemizi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Bütün ilçelere ayırım yapmadan gidip muhtarlarımızla, STK’larımızla toplantılar yapmaya ve onların talepleri doğrultusunda gerek alt yapı, gerek su ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. 8 Nisan’da 3 yılı tamamladık dedik ve bugüne kadar borç lügatı yapmadan elimizden geldiğince canla başla çalıştık. Kredi desteği de aldık. Borç ödemeye ve yapılandırmaya devam ettik ve devam ediyoruz” diye konuştu.

“Başkan Böcek teşekkür etti”

“Bizim bütün amacımız vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak, onların talepleri doğrultusunda büyük projelerle uğraşmaktır” diyen Başkan Böcek, “Şimdi önümüzdeki günlerde 2022 yılında tüm ilçelerimizde yapılması gereken ne varsa yapacağız. Bizim gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 113.2’dir. Giderde yüzde 83.72 gerçekleşmiştir. Zaten Denetim Komisyonu da bu sıkı para politikaları ve borç ödemeleriyle ilgili yasa yönetmeliklere, mevzuatlara uygun çalışmalar yaptığımızı kendileri de söylemiştir” şeklinde konuştu.

“Encümen ve komisyon üyeleri seçildi”

Meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Encümen üyeliğine Mesut Kocagöz, Büşra Özdemir, Abdurrahman Yılmaz, Ramazan Özen, Mehmet Cengiz Büyükgebiz seçildi.