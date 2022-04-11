banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
Canan Karatay: Zeytin ağaçları kesilemez!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
A-101'de İphone 13 satılacak!
A-101'de İphone 13 satılacak!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!
Filipinler’de tropikal fırtına 42 can aldı!

Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Toplantıda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Toplantıda ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Başkan Böcek, “2022 yılında da çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA 11.04.2022, 18:10
Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Faaliyet Raporu kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Toplantıda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Toplantıda ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Başkan Böcek, “2022 yılında da çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. 186 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis Toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2021 yılı Denetim Kurulu raporu hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Böcek, Denetim Komisyonu’na teşekkür ederek “Denetim Komisyonu raporunda hesapları yasa ve yönetmeliğe uygun bulduklarını, tasarrufla ilgili çalışmalarımız için de iyi dileklerini iletmişler. Ben tüm ekibe, komisyonda görev alan meclis üyesi arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Gruplar görüşlerini belirtti”

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı çalışmalarını içeren Faaliyet Raporu da görüşüldü. 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerini Meclis 1. Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz’a devretti. Siyasi partilerin grup sözcüleri partileri adına Faaliyet Raporu ile ilgili görüşlerini belirtti.

“Büyükşehir’in çalışmaları video ile anlatıldı”

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıllık hizmetlerinin anlatıldığı kısa film izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk ET, Mobil Tır, Halk Süt, Çiğ Süt, Emekliler Kahvesi, Afet Toplanma Merkezi Akdeniz Üniversitesi Otoparkı, ABB Binası Depolamalı Güneş Enerji Sistemi, Kent Araştırma Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kompleksi, Manavgat katı Atık Aktarım Tesisi, Karaman ve Kuruçay Köprüsü, Demre Kapalı Sistem Sulama Tesisi, Manavgat Çardak Taşağıl Kapalı Sulama Tesisi, Altın Portakal hatıra Ormanı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Öğrenci Yurdu, 3. Etap Raylı Sistem Projesi, Elmalı Otobüs Terminali, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Ve Bertaraf Tesisleri, Finike Eroglu Nuri Camii, Doğu Garajı Nekropol Müzesi Alanı, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı, Üniversite 16. Cadde Yol Açılması, Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Kepez - Santral Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili çalışmalar meclis üyelerine anlatıldı.

“Oy çokluğuyla kabul edildi”

Görüşmelerin ardından faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Muhittin Böcek, “Desteklerini esirgemeyen tüm siyasilerimize, meclis üyesi arkadaşlarıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün amacımız gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünü güldüğü bir Antaya için, vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam etmektir” dedi.

“Borç lügatı yapmadan çalıştık”

8 Nisan 2019’da mazbatasını almasının üzerinden 3 yıl geçtiğini söyleyen Başkan Böcek, “19 ilçemizi ötekileştirmeden bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Bütün ilçelere ayırım yapmadan gidip muhtarlarımızla, STK’larımızla toplantılar yapmaya ve onların talepleri doğrultusunda gerek alt yapı, gerek su ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. 8 Nisan’da 3 yılı tamamladık dedik ve bugüne kadar borç lügatı yapmadan elimizden geldiğince canla başla çalıştık. Kredi desteği de aldık. Borç ödemeye ve yapılandırmaya devam ettik ve devam ediyoruz” diye konuştu.

“Başkan Böcek teşekkür etti”

“Bizim bütün amacımız vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak, onların talepleri doğrultusunda büyük projelerle uğraşmaktır” diyen Başkan Böcek, “Şimdi önümüzdeki günlerde 2022 yılında tüm ilçelerimizde yapılması gereken ne varsa yapacağız. Bizim gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 113.2’dir. Giderde yüzde 83.72 gerçekleşmiştir. Zaten Denetim Komisyonu da bu sıkı para politikaları ve borç ödemeleriyle ilgili yasa yönetmeliklere, mevzuatlara uygun çalışmalar yaptığımızı kendileri de söylemiştir” şeklinde konuştu.

“Encümen ve komisyon üyeleri seçildi”

Meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelerinin seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Encümen üyeliğine Mesut Kocagöz, Büşra Özdemir, Abdurrahman Yılmaz, Ramazan Özen, Mehmet Cengiz Büyükgebiz seçildi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak 04:53
Güneş 06:23
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
11°
parçalı bulutlu