Büyükşehir Belediyesi’nden Arsoy’a vefa

Antalya Büyükşehir Belediyesi vefatının 30’uncu yıldönümünde klasik Türk Müziği bestekarı, söz yazarı ve yorumcu Yesari Asım Arsoy’u unutmadı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti, Arsoy’un güftelerinden oluşan bir repertuvarla ünlü müzik adamını andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu’nda Yesari Asım Arsoy’u Anma Konseri düzenlendi. Konsere Antalyalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Aydemir Tuncer’in yönettiği konserde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti ünlü müzik adamının eserlerini seslendirdi.

Dinleyenler de eşlik etti

Cumhuriyet dönemi klasik Türk Müziği’nin önemli isimlerinden olan Arsoy’un sözlerini yazdığı eserleri seslendiren İcra Heyeti dinleyenlerden tam not aldı. Müzikseverlerin de eserlere eşlik ettiği konser “Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık” parçasıyla son buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin konser sonunda şef Aydemir Tuncer’e çiçek takdim etti.

Önder Bilgin’den teşekkür

Bilgin, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın müzik kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir görev üstlendiğini belirterek, koroda ve orkestrada görev alanlara teşekkür etti.