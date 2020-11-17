Büyükşehir Belediyesi’nden 14 vatandaşa hasta yatağı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğmuş’ta yaşayan ve 20 yıldır yatağa bağımlı olup ve 4 ay önce oğlunu kaybeden Sevim Yıldız’a hasta yatağı desteği sağlandı. Ayrıca Kemer, Demre, Kaş, Korkuteli, Finike’de de 14 vatandaşa daha hasta yatağı verildi.

Gündoğmuş Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Sevim Yiğit 20 yıl önce ağaçtan düştükten sonra yatalak hale geldi. Evli ve iki çocuğu olan Yiğit’in büyük oğlu yaklaşık 4 ay önce Manavgat Irmağı’nda boğularak yaşamını yitirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sevim Yiğit’e tam donanımlı hasta yatağı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Korkuteli Engelli Hizmet Merkezi tarafından Kargalık, Kozağacı, Kale ve Alaaddin Mahallelerinde yaşayan dört vatandaşa daha hasta yatağı yardımı yapıldı. Geçirdiği felç nedeniyle yürüyemez ve konuşamaz hale gelen 87 yaşındaki Ali Yaşar’a hasta yatağı temin edildi. Korkuteli Kozağacı Mahallesi’nde ikamet eden, beyin damarlarındaki daralma nedeniyle yürüyemez durumda olan 69 yaşındaki Döndü Koca’ya da hasta yatağı desteği sağlandı.

Korkuteli Alaaddin Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki alzheimer hastası Rukiye Yücel’e de Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı yardımı yapıldı. Konforlu bir yatağa kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Yücel’in ailesi böyle bir hizmetin kendileri ve bu tür sorunlar yaşayan aileler için çok önemli olduğunu ve mutlu olduklarını söyledi. Finike Kale Mahallesi’nde kızı ile birlikte yaşayan 94 yaşındaki Şükriye Ataman’a da Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı verildi.

Demre ve Kaş’da 8 hastaya yatak yardımı

Büyükşehir Belediyesi, Demre ve Kaş ilçelerinde de 8 kişiye hasta yatağı yardımı yaptı. Demre’de Büyük Kum, Küçük Kum, Karabucak, Köşkerler, Gökyazı ve Beymelek Mahallelerinde yatağa bağımlı halde olan vatandaşlara tam donanımlı hasta yatakları teslim edildi. Kaş Kınık Mahallesi’nde de felç geçiren 72 yaşındaki Zeynep Atilla ile Sütleğen Mahallesi’nde yaşayan 81 yaşındaki Emine Teyze’ye hasta yatağı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’de ise açık kalp ameliyatı olan 70 yaşındaki Recep Cin’e hasta yatağı yardımı yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Böylece hastaların konforu sağlanırken hastaya bakan kişiye de kolaylık sağlanmış oluyor.