Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçiriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanda tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimini hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planını (YEEP) hayata geçiriyor. İlk etapta YEEP projesi çerçevesinde komisyon oluşturulurken, kasım ayında bir çalıştay gerçekleştirilecek, ardından meclisin onayına sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelir gelmez kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda büyük bir duyarlılık göstererek Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliği ile hayata geçirilen “Acil Yardım Hattı İşbirliği” protokolü imzalamıştı. Başkan Böcek şimdi de kamusal alanda tüm bireylerin hizmetlere eşit erişimi hedefleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçiriyor. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve daire başkanlarıyla bir araya gelerek, projenin detaylarını paylaştı.

"Kadın dostu kent Antalya"

Genel Sekreter Cansel Tuncer, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda şiddete maruz kalan kadınlara gerekli hukuki, psikolojik ve sosyal yardım yapmanın belediyenin birincil görevlere arasında yer aldığını aktardı. Cansel Tuncer, “Kadın dostu bir kent olarak, kadına verdiğimiz değer itibarıyla kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması, ekonomik olarak güçlendirilmesi, istihdam olanaklarının yaratılması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak son derece hassasız. Bizler kadın yöneticileri fazla olan belediyeler arasında önde geliyoruz. Bu da bizim için bir övünç kaynağıdır. Bütün birimlerimiz işbirliği halinde olursak kadınımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, yönlendirmek ve sosyal hayata kazandırmak bizlerin elindedir” dedi.

"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kuruluyor"

Muhittin Başkan’ın Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulması yönünde çalışma başlattığını hatırlatan Tuncer, “Yeni müdürlüğümüzün kurulmasıyla birlikte tüm birimlerimiz koordineli bir çalışma gerçekleştirecek. Kasım ayında YEEP projesi çerçevesinde bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Çalıştaya bu protokolü imzalayan 50 belediye, ilgili sivil toplum kuruluşları ve dernekler katılacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alınacak önlemleri hep birlikte işbirliği halinde tüm Türkiye’de yerelden başlatmak adına bir çalışma içinde olacağız” diye konuştu.

"Projenin detayları"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ise toplantıya katılan daire başkanlarına YEEP projesi hakkında bilgi verdi. İlk olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı komisyonunu kurduklarını anlatan Güven Ulutekin, “Bu komisyon ile birlikte tüm birimlerimizin aktif katılımı ile birlikte bir çalışma gerçekleştirilecek. Yerel Eşitlik Eylem Planı sadece kadın bazlı değil, burada kadın, erkek, çocuk, genç göçmen, tüm kentte yaşayan insanların belediye hizmetlerinden eşit faydalanmasını sağlayan bir hizmet olacak” şeklinde konuştu.

Daha sonra ise Yerel Eşitlik Eylem Planı komisyonunda yer alan sosyolog Ilgın Yücel Kandemir ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı personeli Esra Yakın bir sunum yaparak YEEP projesinin önemi ve gerekliliğine dikkat çekti.