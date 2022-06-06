Büyükşehir Belediyesi kreş minikleri kep attı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören 41 öğrenci kep atarak, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve öğrencilerin aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve çalışan anne-babaların çocuklarını güvenle bırakabilecekleri mekanlar oluşturmayı önemsediklerini söyledi. Gürbüz, ilerleyen süreçte merkez ve ilçelerde kreş sayısını arttıracaklarını kaydetti.

Gösterileri beğeni topladı

Daha sonra kreş öğrencileri büyük bir heyecanla sahnede hazırladıkları gösterileri sundu. Aileler de çocuklarının gösterilerini büyük bir heyecan ve mutlulukla izledi. Çocukların dans ve gösterileri beğeni topladı. Mezuniyet töreninin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, mezun olan kreş öğrencilerine mezuniyet belgelerini verdi. Mezun olan 41 öğrenci keplerini fırlatarak, mezuniyet heyecanı yaşadı.