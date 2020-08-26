Büyükşehir Belediyesi kavşakları genişletiyor

Muratpaşa ilçesinde, Barınaklar Bulvarı-Havaalanı Caddesi kesişimde yapılan düzenleme ile kavşak ortasındaki dönel ada kaldırılarak, trafik akışında rahatlama sağlanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Havaalanı Caddesi, Rauf Denktaş Bulvarı ve Çağlayangil Caddesi kesişiminde yer alan dönel kavşak adasını kaldıran büyükşehir ekipleri, Barınaklar Bulvarı-Havaalanı Caddesi kesişimde yer alan dönel kavşakta da çalışma başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında dönel kavşak adasını kaldırarak, trafik akışını hızlandırmak adına kavşak kollarına sığınma cepleri yapıyor.

Kavşakta asfalt çalışması başladı

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kavşakta güvenlik önlemleri alarak, 24 Ağustos’ta kazı çalışmalarına başladı. Barınaklar Bulvarı-Havaalanı Caddesi kesişimde yer alan dönel kavşakta hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kavşak adasını ortadan kaldırarak asfalt döküm çalışmalarına başladı. Fen İşleri ekipleri de önümüzdeki günlerde yenilenen kavşağın yağmur suyu bağlantı hatlarını yapacak. Düzenleme çalışması kapsamında trafik güvenliği açısından yol daraltma ve kısmi yol kapama işlemleri yapılacak. Yetkililer, sürücülerin trafik uyarı levhalarını dikkate alması konusunda uyarıda bulundu.