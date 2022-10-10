Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesini 500 bin vatandaş ziyaret etti

127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nı Ocak ayından bu yana 500 bin kişi ziyaret etti.

650 dönüm alan üzerine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, doğal yapısıyla Türkiye’nin en iyi hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor. Doğal Yaşam Parkı içerisinde sürüngen evi, kuş evi, yazlık ve kışlık olarak yapılmış geyik, ceylan, karaca, yeleli koyun, kamerun koyunu, zebra, midilli atı, kanguru, ayı, aslan, kaplan, puma ve yırtıcı kuş barınakları ile doğal ve yapay gölet ve şelaleler bulunuyor. 127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin beslenme, bakım, temizlik ve kontrolleri her gün uzman veteriner hekimler ve çalışanlar eşliğinde titizlikle yapılıyor.

500 bin ziyaretçi

Antalya Doğal Yaşam Parkı’nı 2022 yılının Ocak ayından itibaren 500 bin yerli ve yabancı vatandaşın ziyaret ettiğini belirten Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, “Hayvan dostlarımızın yaşamları için yüksek barınma koşullarına sahip Doğal Yaşam Parkımız, yoğun ilgi görüyor. Hem aileleriyle hem bireysel olarak gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler burada çeşitli hayvan türleri hakkında hem bilgi sahibi oluyor hem de hayvanları görme şansı elde ediyor” diye konuştu.

Yaralı hayvanlar tedavi ediliyor

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavilerini uzman veteriner hekimler eşliğinde gerçekleştiriyor. Yaralı ve ya hasta olan hayvanların tedavileri Rehabilitasyon ünitesine alınarak gerçekleşiyor. Ocak ayından bugüne 45 farklı türde toplanan 549 hayvan tedavi edildi. Bunlardan 398 tanesi ise doğayla buluşturuldu.