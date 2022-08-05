Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri çocuklarla futbol maçı yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Kepez ilçesinde çocuklara hediye dağıtarak mahalle maçı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, ilçelerde gençler ve çocuklarla bir araya geliyor. Geçtiğimiz aylarda Gazipaşa, Alanya, Korkuteli ve Kumluca İlçelerinde gençlerle bir araya gelen meclis üyeleri son olarak Kepez İlçesinde genç ve çocuklarla buluştu. Mahallelerinde aktiviteleri için yapılmasını istedikleri önerileri alan Gençlik Meclisi üyeleri, çocuklara hediye dağıtarak mahalle maçı yaptı.

“Unutulmaz anlar yaşıyoruz”

Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, gençlerin ve çocukların istek ve önerilerini dinleyerek çözümü noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kayapınar, “Sık sık çocuk ve gençlerle buluşarak şikâyet ve önerileni dinliyoruz. Çocuklarımıza Türk bayrağı, balon, futbol topu, ağız ve diş sağlığı kitleri, sırt çantası ve Antalyaspor forması hediye ediyoruz. Onlarla mahalle maçı yapıyoruz. Bizim için de onlar için de unutulmaz anlar yaşıyoruz” dedi.