Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı bisiklet turu düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99. yılı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet gruplarıyla birlikte 28 Ekim Cuma günü Bisiklet Turu düzenliyor. Büyükşehir Belediye Bandosu da aynı akşam Cumhuriyet Meydanı’nda “Cumhuriyet Konseri” verecek

Antalya’nın bisiklet şehri olması ile ilgili çalışmalarını sürdüren ve #BizBirlikteYaparız anlayışı içerisinde bisiklet gruplarıyla görüşmeler yapan Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet turlarının arttırılması için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu çerçevesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Cumhuriyetin 99. yılı etkinlikleri bünyesinde bisiklet gruplarıyla birlikte 28 Ekim Cuma günü Bisiklet Turu düzenleniyor. Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, Konyaaltı Caddesi (Barbaros Çay Bahçesi karşısından) başlayacak Işıklar Caddesi’ne devam edecek ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu’na; Akübit ,Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği , Antalya Kent Konseyi, ABS (Antalya Bisiklet Sevenler Grubu), Antalya Turkuaz Bisiklet, Pab, Konkad, Keyfe Pedal, Eş Pedal, Antbisder, Velespit, Anbifed, Skyrunning, Antalya Yoldaşlar Pedal Grubu, Şafak Bisiklet Grubu üyeleri ve vatandaşlar katılım sağlayacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, Cuma günü Saat: 20.00‘de Konyaaltı Caddesinde başlayacak tura tüm bisiklet severleri beklediklerini ifade etti.

Tur sonunda konser düzenlenecek

Konyaaltı Caddesi’nden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda bitecek tur sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası tarafından saat 21.00’de Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

Bisiklet turu rotası

Başlangıç-Konyaaltı Caddesi (Barbaros Çay Bahçesi Karşısı)-Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Atatürk Caddesi, Üç Kapılar, Işıklar Caddesi, Cender Otel-Tevfik Işık Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Arık Caddesi, Hüsnü Karakaş Caddesi, İsmet İnönü Parkı’ndan sağa dönüş, Fahrettin Altay Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, 466.Sokak, 465.Sokak Milli Egemenlik Caddesinden sola dönüş, Selekler Çarşısından sola dönüş, Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı-Bitiş olarak belirlendi.