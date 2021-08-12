Büyükşehir Belediyesi, çatısından elektrik üretimine başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binasına kurduğu çatı tipi güneş enerji santralleri (GES) elektrik üretmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını hayata geçiriyor. Bu kapsamda yürütülen örnek projeyle büyükşehir belediyesi, belediyeye ait binalara kurduğu GES projeleriyle hem elektrik enerjisi üretecek hem de doğaya zarar veren karbondioksit salınımının önüne geçecek.

MAtchUP Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi’ ile belediye ve tramvay atölyesi çatısında toplamda 330 kW saat enerji üretimi ve 400 kW saat enerji depolaması gerçekleşiyor. Alt yapısı hazır olan sistemde son olarak batarya gruplarının bağlantısı yapıldı ve kurulum tamamlandı. Böylece sistem güneşten elektrik üretimine başladı. Bu örnek projeyle Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini üreten ve depolayan bir belediye oldu. Projeyle doğrudan yıllık yaklaşık 700 ton karbondioksit (CO2) salınımı önlenmiş olacak.