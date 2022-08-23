Büyükşehir aşure ikramlarını sürdürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi aşure ikramlarına devam ediyor. Muharrem Ayı dolayısıyla merkez ve ilçelerde gerçekleştirilen aşure ikramlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muharrem ayı boyunca merkez ve ilçelerde 40 bin kişilik aşure dağıtacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesinin ikramları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Manavgat, Korkuteli, Döşemealtı ve Serik’te binlerce vatandaşa aşure dağıttı.

Büyükşehir ekipleri Manavgat’ta 4 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Manavgat Cumhuriyet Meydanı yanı El Sanatları Çarşısı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya’da aşureler ilçenin üç farklı noktasında vatandaşla buluştu. Alanya merkezde Atatürk Meydanı’nda, Mahmutlar’da belediye binası önünde, Konaklı’da ise Saat Kulesi önünde toplam 3 bin 500 kişilik aşure ikram edildi. Vatandaşların yanı sıra turistler de ikram edilen aşurenin tadına baktı.

Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı’nda da 2 bin 500 kişilik aşure ikramında bulundu. Döşemealtı Kapalı Cuma Pazar girişine kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı. İkrama yoğun ilgi gösteren Döşemealtılılar Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

"Büyükşehir personelini unutmadı"

AntalyaBüyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen aşure ikramlarında personelini de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde mobil aşevinde gerçekleştirilen etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cemil Böcek personele aşure ikramında bulundu.

"Aşure dağıtım tarihleri"

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin aşure ikramları Muharrem ayı boyunca devam edecek. Bu çerçevede büyükşehir ekipleri 25 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’de Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi pazar yerinde, 26 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da İbradı pazar yerinde aynı gün saat 12.00’de Demre Pazar yerinde aşure dağıtımı gerçekleştirecek. Aşure ikramları 29 Ağustos Pazartesi saat 10.00’da Konyaaltı Siteler Mahallesi pazar yerinde yapılacak aşure dağıtımıyla sona erecek.