Büyükşehir Akseki’de defne fidanı dağıtıp defne sabunu yapımını anlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Sinanhoca Mahallesi’nde çiftçiye defne fidanı dağıtımı yaparak, defne sabunu yapımını anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Akseki Sinanhoca Mahallesi’nde vatandaşlara defne fidanı dağıtılarak, defne sabunu yapımı da uygulamalı olarak gösterildi. Sinanhoca Mahallesi’nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Eğitim ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk olarak defne üretimi hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından defne ağacından hangi ürünlerin elde edilebileceği, defne sabunu yapımı uygulamalı olarak anlatıldı

“Ürüne katma değer katılıyor”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, her bölgenin coğrafyasına uygun fide ve fidan dağıtımları yaptıklarını belirterek asıl amaçlarının ürüne katma değer katıp, üreticinin daha iyi para kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Akseki Sinanhoca Mahallesi’nde defne üretiminin yaygın olarak yapıldığına dikkat çeken Ay, “Eğitimde üretimle ve kurutmayla ilgili sorular oldu, onları yanıtladık. Sonrasında da defne sabunu yapımını gösterdik. Büyük bir ilgi gördü” dedi.