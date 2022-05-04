Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde bir yılda 8 bin 408 hastaya hizmet verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı Sağlık Merkezi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, sosyal güvencesi aranmaksızın vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor. Nisan 2021’de faaliyete başlayan poliklinikte bir yılda 8 bin 408 hastaya hizmet verildi.

Son teknoloji cihazlarla donatılmış Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, konforuyla özel poliklinikleri aratmıyor. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren poliklinikte, 7-14 yaş arası 5 bin 929 çocuğa 15 bin 5762 işlem yapıldı. Çocuklara 3 bin 575 fırça macun hediye çanta seti dağıtıldı.

Randevulu tedavi

Randevu sistemiyle yapılan tedavilerde 14 yaş üstü hasta kabulüne ise Ekim ayı itibariyle başlandı. 2 bin 479 yetişkin hastaya, 7 bin 731 işlem yapıldı.

Sosyal güvence aranmıyor

Sosyal güvence aranmaksızın hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler herhangi bir ücret karşılığı olmadan gerçekleştiriliyor.