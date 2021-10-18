Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 2 bin 605 çocuk muayene oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7 Nisan 2021’den bu yana 7-14 yaş arası 2 bin 605 çocuk muayene edilip, 6 bin 358 işlem gerçekleştirildi. Çocuklara Başkan Muhittin Böcek, imzalı “Cesaret Belgesi” ve diş sağlığı ile ilgili hediyeler veriliyor.

Sakarya Bulvarı’nda yeni ve modern binasında faaliyet veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 7-14 yaş arasındaki çocuk hastalara pandemi şartlarında hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal güvence aranmaksızın tedavi yapılan klinikte ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, süt dişlerine kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği yapılıyor.

“Çocuklara hediyeler var”

Pandemi ile ilgili her türlü önlemin alındığı poliklinikte sağlıklı ve modern koşullarda teknolojinin tüm imkanları kullanılarak hizmet veriliyor. 7 Nisan’dan itibaren bugüne kadar 7-14 yaş arası 2 bin 605 hastanın muayene edildiği Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 6 bin 358 işlem yapıldı. Muayenesi gerçekleştirilen çocuklara içinde diş fırçası, diş macunu, boyama kitabı, balon, diş fırçalama çizelgesi bulunan hediye çanta dağıtıldı.

“Randevulu tedavi”

Poliklinikte muayene olan çocuklara, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek imzalı “Cesaret Belgesi” verildi. Poliklinik pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği bütün önlemler alınarak hizmet veriyor. Bu kapsamda klinikler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ndeki tedaviler randevulu olarak yapılıyor.