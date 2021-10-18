banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 2 bin 605 çocuk muayene oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7 Nisan 2021’den bu yana 7-14 yaş arası 2 bin 605 çocuk muayene edilip, 6 bin 358 işlem gerçekleştirildi. Çocuklara Başkan Muhittin Böcek, imzalı “Cesaret Belgesi” ve diş sağlığı ile ilgili hediyeler veriliyor.

ANTALYA 18.10.2021, 13:07
Büyükşehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 2 bin 605 çocuk muayene oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7 Nisan 2021’den bu yana 7-14 yaş arası 2 bin 605 çocuk muayene edilip, 6 bin 358 işlem gerçekleştirildi. Çocuklara Başkan Muhittin Böcek, imzalı “Cesaret Belgesi” ve diş sağlığı ile ilgili hediyeler veriliyor.

Sakarya Bulvarı’nda yeni ve modern binasında faaliyet veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 7-14 yaş arasındaki çocuk hastalara pandemi şartlarında hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal güvence aranmaksızın tedavi yapılan klinikte ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, süt dişlerine kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği yapılıyor.

“Çocuklara hediyeler var”

Pandemi ile ilgili her türlü önlemin alındığı poliklinikte sağlıklı ve modern koşullarda teknolojinin tüm imkanları kullanılarak hizmet veriliyor. 7 Nisan’dan itibaren bugüne kadar 7-14 yaş arası 2 bin 605 hastanın muayene edildiği Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 6 bin 358 işlem yapıldı. Muayenesi gerçekleştirilen çocuklara içinde diş fırçası, diş macunu, boyama kitabı, balon, diş fırçalama çizelgesi bulunan hediye çanta dağıtıldı.

“Randevulu tedavi”

Poliklinikte muayene olan çocuklara, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek imzalı “Cesaret Belgesi” verildi. Poliklinik pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği bütün önlemler alınarak hizmet veriyor. Bu kapsamda klinikler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ndeki tedaviler randevulu olarak yapılıyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2