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Büyükşehir 30 Ağustos coşkusunu caddelere taşıyor

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNCESİNDE KENT MEYDANI VE İLÇELERİ BAYRAKLARLA DONATTI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN MOBİL ETKİNLİK TIRI DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA YENİDEN YOLLARA DÜŞÜYOR.

ANTALYA 26.08.2020, 15:33
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Büyükşehir 30 Ağustos coşkusunu caddelere taşıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde kent meydanı ve ilçeleri bayraklarla donattı. Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Etkinlik Tırı da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yeniden yollara düşüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO) ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 5 gün boyunca Antalya’nın farklı noktalarında konser verecek. Konser programı 30 Ağustos’ta düzenlenecek kortej ile sona erecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek mobil konserler ile taçlanacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek konserler 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu ilçe ilçe gezerek Antalyalıların 30 Ağustos coşkusunu evlerinde yaşamalarını sağlayacak.

Mobil konser

Mobil konser programı bugün saat 18.00’de Alanya ve Konyaaltı’ndan başlayacak. Mobil Etkinlik Tırı sırasıyla 27 Ağustos Perşembe günü saat 18.00-22.00 arasında Manavgat-Side ve Muratpaşa’da konser verecek. 28 Ağustos Cuma günü ise Cumhuriyet Bandosu saat 18.00’de Kepezliler ile buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ise Demre ve Kaş’ta olacak. Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 29 Ağustos Cumartesi günü Serik-Kadriye ve Belek’te sokak sokak gezerek Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. ABBO ise 18.00-22.00 saatleri arasında Elmalı ve Korkuteli’nin cadde ve sokaklarını dolaşacak. Cumhuriyet Bandosu ise 30 Ağustos Pazar günü Kepezlilere müzik ziyafeti sunacak.

Mobil kortej

30 Ağustos Pazar günü kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ise mobil kortej düzenlenecek. Saat 17.00’de Cam Piramit otoparkından başlayacak kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın öncülüğünde klasik araçlar, off-road araçları, motorlar, vosvos arabalar yer alacak. 30 Ağustos korteji, Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı devamında Laura’dan sağa dönüp Terra City önünden geçecek. Mobil kortej, dönüş güzergahında ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, Yüzüncü Yıl Bulvarı ve devamında Migros Kavşağını takip ederek Cam Piramit otoparkında sona erecek.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde gerçekleşecek kortej, Cam Piramit otoparkında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erecek. Pandemi önlemleri kapsamında Antalyalılar korteje ellerindeki Türk bayrakları ile evlerinin balkonları ve işyerlerinin önünden eşlik edebilecek.

Ses,ışık havuzunda gösteri

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donattı. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca bugünden başlayarak 30 Ağustos Pazar gününe kadar Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ses ve ışık havuzunda her akşam 21.45 ve 22.30 saatleri arasında Atatürk görselleri eşliğinde marşlar çalınacak.

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