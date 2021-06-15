banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hamdolsun’ çıkışı şaşırttı

Büyükbaş hayvanlara tırnak ve ayak bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde besicilere verilecek desteklerle ilgili saha çalışması gerçekleştirdi. Veteriner hekimler büyükbaş hayvanlar için çok önemli olan ve süt verimini etkileyen tırnak ve ayak bakımı ile iç-dış parazit uygulaması yaptı.

ANTALYA 15.06.2021, 12:39
Büyükbaş hayvanlara tırnak ve ayak bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde besicilere verilecek desteklerle ilgili saha çalışması gerçekleştirdi. Veteriner hekimler büyükbaş hayvanlar için çok önemli olan ve süt verimini etkileyen tırnak ve ayak bakımı ile iç-dış parazit uygulaması yaptı.

Büyükşehir’in veteriner hekimleri ilçe ilçe gezerek, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin ihtiyaçlarını belirliyor, daha fazla verim alınması amacıyla eğitim ve teknik destek veriyor. Büyükşehir ekipleri bu kapsamda Korkuteli’nin Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde saha çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yelten ve Yeşilyayla mahallelerinde besicilik yapan üreticileri ziyaret etti. Veteriner hekimler büyükbaş hayvanlar için çok önemli olan ve süt verimini etkileyen tırnak ve ayak bakımı ile iç-dış parazit uygulaması yaptı. Büyükşehir veterinerleri ayrıca vatandaşlara hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirme yaptı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
18°
parçalı bulutlu
banner493