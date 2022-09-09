Büyük ödüllü turnuva başlıyor

Antalya Konyaaltı Belediyesi 2. Uluslararası Satranç Turnuvası 11 Eylül Pazar günü başlıyor. Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 169 bin Türk Lirası ödül dağıtılacak.

Türkiye’nin en büyük ödüllü Uluslararası Satranç Turnuvası olan Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 11 Eylül Pazar günü saat 15.30’da Antalya Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. Antalya Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası’nda 169 bin TL ödül dağıtılacak. Turnuvanın hem Antalya hem de Türkiye’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, turnuvaya pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu yıl ikincisini düzenleyecekleri turnuvaya yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık bin sporcunun başvuru yaptığını belirten Esen, “Sabır, özgüven ve ileriyi düşünme becerilerini geliştiren satranç oyununun ülkemizde daha fazla ilgi görmesini istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın gelişim sürecinde zihinsel becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Konyaaltı Belediyesi olarak birçok fiziksel spor dalında faaliyet gösteriyoruz. Bunların yanında zihinsel sporlara da önem veriyoruz. Bu alandaki sporların başında da satranç geliyor. Pazar günü başlayacak turnuvada mücadele edecek tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

On iki ülkeden katılım oldu

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası yurt dışından da yoğun ilgi gördü. Turnuvaya 12 ülkeden yaklaşık 40 Sporcu başvuru yaptı. Turnuvada A,B,C kategorilerinde profesyonel düzeyde sporcular yarışacak. Altyapı niteliği taşıyan klasmanda ise 7,8,9,10,11,12 kategorilerinde yer alan sporcular mücadele edecek. 11-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek turnuva, ödül töreni ile son bulacak. Kategorilere ayrılan turnuvada A kategorisi üst düzey karşılaşmalara sahne olacak. Yurt dışından başvuru yapan sporcuların yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından da sporcular katılım sağlayacak. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara toplam 169 bin TL ödül dağıtılacak. Türkiye genelinde bu alanda düzenlenen turnuvalar arasında en yüksek ödül dağıtımına Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası sahip. Ödülün büyük olması, turnuvanın büyük ilgi görmesine de neden oldu.