Büyük ödül Alanya’nın

"Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Turizm Destinasyonu Ödülü"ne Alanya layık görüldü.

Türkiye’nin En İyi Yönetilen QM Turizm Destinasyonu Ödülü’nü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, teslim aldı. Ödülü Alanya’ya getiren Sili, “Ülkemizin en tecrübeli turizm destinasyonu olarak, en zor şartlarda bile kriz yönetimini başarıyla yürüterek bu ödülü şehir olarak hak ettik. Alanya’da turizmden ekmek yiyen tüm emekçiler için moral oldu. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel başta olmak üzere emeği geçen otel işletmecilerimize, acente temsilcilerimize, esnafımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi. ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’nun da katıldığı geceye turizm sektörünün tanınmış simaları yoğun ilgi gösterdi.