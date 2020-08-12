Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor
MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN YER TAHSİSİYLE TEMELİ 2018 EKİM’DE MEYDANKAVAĞI MAHALLESİ’NDE ATILAN BURDURLU HASAN DİKİCİ CAMİ İBADETE AÇILIYOR. BURDURLU HASAN DİKİCİ CAMİ, 14 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ DÜZENLENECEK TÖRENLE İBADETE AÇILACAK.
Muratpaşa Belediyesi’nin yer tahsisiyle temeli 2018 Ekim’de Meydankavağı Mahallesi’nde atılan Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor. Burdurlu Hasan Dikici Cami, 14 Ağustos Cuma günü düzenlenecek törenle ibadete açılacak.
Muratpaşa Belediyesi’nin yer tahsisini yaptığı Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor. Meydankavağı Mahallesi’nde, 2018 Ekim’de temeli atılan Burdurlu Hasan Dikici Cami, 14 Ağustos Cuma günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek törenle ibadete açılacak.
Burdurlu Hasan Dikici Vakfı ve Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci Melahat Atalay’ın katkılarıyla caminin yapıldığına işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Belediye olarak elimizden gelen katkıyı sağladık. Çok güzel, huzur dolu bir ibadethane oldu. Müftülüğümüze ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza ve Meydankavağı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.
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