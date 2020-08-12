Muratpaşa Belediyesi’nin yer tahsisiyle temeli 2018 Ekim’de Meydankavağı Mahallesi’nde atılan Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor. Burdurlu Hasan Dikici Cami, 14 Ağustos Cuma günü düzenlenecek törenle ibadete açılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yer tahsisini yaptığı Burdurlu Hasan Dikici Cami ibadete açılıyor. Meydankavağı Mahallesi’nde, 2018 Ekim’de temeli atılan Burdurlu Hasan Dikici Cami, 14 Ağustos Cuma günü saat 11.30’da gerçekleştirilecek törenle ibadete açılacak.

Burdurlu Hasan Dikici Vakfı ve Yönetim Kurulu Başkanı eğitimci Melahat Atalay’ın katkılarıyla caminin yapıldığına işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Belediye olarak elimizden gelen katkıyı sağladık. Çok güzel, huzur dolu bir ibadethane oldu. Müftülüğümüze ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza ve Meydankavağı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.