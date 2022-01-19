Burdur’da tüm hastanelerde ‘yaşlı dostu hastane konsepti’

Burdur, tüm ikinci basamak sağlık tesislerinde ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konseptine sahip hizmet vermeye başlayan ilk ve tek il oldu.

İlk olarak Bucak Devlet Hastanesinde hayata geçirilen proje yaygınlaştırılarak sırasıyla Gölhisar Devlet Hastanesi, Burdur Devlet Hastanesi, Yeşilova Devlet Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde de hayata geçirildi. Burdur Valisi Ali Arslantaş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram’ın şahsında projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm sağlık ve ilgili hastane yöneticilerini, personelleri tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

“Hasta memnuniyetini arttırmak”

TÜİK verilerine göre Burdur’da 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 15,81 olup, bu rakam yüzde 9,5 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Bu kapsamda Burdur Valiliği, yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinde politikasının “Yaşlıların biyopsikososyal açıdan iyilik haline yönelik sunulan sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak; aynı zamanda hizmet sunumuna yer alan tüm personelin fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarına yönelik, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirerek hasta memnuniyetini arttırmak”olduğunu açıkladı.

“Çalışmalar tamamlandı”

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünin koordinasyonunda Burdur’da faaliyet gösteren tüm hastanelerde 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi vatandaşların özel hizmet sunum alanları, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin oluşturulduğu ‘Yaşlı Dostu Hastane’ konseptine yönelik çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmayla sadece tedavi edici hizmetlere yönelik düzenlemeler değil aynı zamanda bireylerin sosyal sağlığını destekleyici hizmetler sunulması ve ekonomik sosyal ve psikolojik sorunlara ilişkin rehberlik çalışmaları verilmesi de planlandı.

“Hastanelerde düzenlemeler yapıldı”

Yaşlı Dostu Hastane Konseptine uygun olarak; sağlık tesislerinde fiziki ve idari düzenlemeler yapıldı. O düzenlemelerden birkaçı ise şu şekilde: “Genel yoğun bakım ünitesi, palyatif bakım ünitesi, evde sağlık hizmetleri birimi olan hastanelerinde bu hizmetler “Yaşlı Dostu Hastane” konseptine uygun hale getirildi. Hastanelerde acil servisler içerisinde 65 yaş ve üzeri hastaların muayene ve tedavileri için Yaşlı Muayene Polikliniği ve Yaşlı Bekleme Alanları oluşturuldu. Ulaşılabilir noktalara çağrı butonları konuldu.”