Burdur Valisi Arslantaş TAKEP çerçevesinde ayçiçeği hasatını başlattı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Bakanlık destekli uygulanan "Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesinin" hasat törenine katıldı.

Bucak İlçesine bağlı Kestel Köyünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Melli İncirinde İyi Tarım Uygulamaları Sertifika Töreni, Atıl Tarım Arazileri İçin Buğday ve Arpa Tohumu Dağıtımı ve Ari İşletme Belgesi töreni düzenlendi.Programın son bölümünde ise Vali Arslantaş biçerdövere binerek Ayçiçeği hasatını başlattı.

2021 yılında uygulanmaya başlanan ve 2022 yılı içerisinde de devam eden TAKEP çerçevesinde Burdur genelinde Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri koordinesinde Ceviz, Kekik, Susam, Çörekotu, Zeytin, Badem, Buğday ve Arpa üretimine yönelik hazırlanan projeler çerçevesinde çiftçilere fidan ve tohum desteği sağlanarak üretimin çeşitlendirilmesi ve verimin artırılması hedeflendi.

2022 yılı 1. Etap TAKEP çerçevesinde Bucak ilçesinde uygulanan “Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesi” çerçevesinde; yaklaşık 90 bin TL’lik tohum alınarak 3 bin 500 Dekar alanda üretim gerçekleşirken, 2021 Yılı TAKEP çerçevesinde toplam 107 çiftçiye 188 bin TL’lik destek sağlanırken, 2022 yılı 1. etap TAKEP çerçevesinde 144 Çiftçiye 182 bin TL’lik fidan ve tohumluk desteği verildi.

Vali Arslantaş hasat töreninde yaptığı konuşmada; “Bütün tarımsal faaliyetlerin amacı insanı daha rahat daha müreffeh yaşatmak için. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla atıl durumdaki tarım arazilerinin tarıma kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etti. 2021 yılından itibaren de tarım alanı kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığımız çok çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Gölhisar’da Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi, Ağlasun’da Kekik Bitkisi Üretimini Yaygınlaştırma Projesi, Burdur İli Susam Üretimi Projesi, Bucak İlçesi Ayçiçeği Yetiştiriciliği Projesi, Çeltikçi İlçesi Siyah Altınım Çörekotum Projesi, Çeltikçi İlçesi Senin de Bir Zeytinliğin Olsun Projesi, Altınyayla İlçesi Kıraç Arazilerde Badem Üretimini Geliştirme Projesi, Buğday Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi çerçevesinde ırkın islahı, Melli İncirinde İyi Tarım Uygulaması Projesi gibi çeşitli başlıklar altında Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde faaliyetlerini devam ettiriyor. Bir kısmına başladık sonuna geldik, bir kısmında hazırlıklarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar” dedi.