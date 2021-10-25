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Buket Uzuner ve Cevat Çapan’a Muratpaşa’dan onur ödülü

Muratpaşa Belediyesi’nin, bu yıl, 4-7 Kasım tarihlerinde 6’ncısını gerçekleştireceği Antalya Edebiyat Günleri’nde geleneksel olarak verilen onur ödüllerinin sahipleri belli oldu. Onur ödülleri bu yıl, roman ve öykü yazarı Buket Uzuner ve şair Cevat Çapan’a takdim edilecek.

ANTALYA 25.10.2021, 11:10
Buket Uzuner ve Cevat Çapan’a Muratpaşa’dan onur ödülü

Muratpaşa Belediyesi’nin, bu yıl, 4-7 Kasım tarihlerinde 6’ncısını gerçekleştireceği Antalya Edebiyat Günleri’nde geleneksel olarak verilen onur ödüllerinin sahipleri belli oldu. Onur ödülleri bu yıl, roman ve öykü yazarı Buket Uzuner ve şair Cevat Çapan’a takdim edilecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘edebiyatı kentle, kenti edebiyatla’ buluşturmak amacıyla başlattığı Antalya Edebiyat Günleri’nin 6’ncısı, 4-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Edebiyat Günleri’yle Antalya’yı canlı bir edebiyat kenti yapma hedefine her yıl daha da yaklaştıklarını söyledi. Antalya’nın Petersburg, Dublin, Paris ve İstanbul gibi bir edebiyat şehri olacak hikayeler barındırdığını belirten Başkan Uysal, Antalya Edebiyat Günleri’yle kentin bu potansiyelini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

“Pandemi, distopya ve edebiyat”

“Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği salgın günlerini ve iklim felaketlerini belki de en güçlü biçimde edebiyat anlatacak” diyen Başkan Uysal, “Geçen yıl pek çok etkinlik gibi Antalya Edebiyat Günleri de çevrimiçi bir buluşma olarak gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında verilen ödüller edebiyatçıların evlerine gönderildi ve mesajları sosyal medya üzerinden edebiyatseverlere ulaştırıldı. 6. Antalya Edebiyat Günleri’nde salgın günlerini, edebiyatçılarımızdan dinleyeceğiz. Geçen yıl ödül alan edebiyatçıları da bu yıl Antalya’ya konuk edeceğiz” dedi.

“Uzuner ve Çapan’a onur ödülü”

Antalya Edebiyat Günleri’nde geleneksel olarak verilen onur ödülleri bu yıl roman ve öykü yazarı Buket Uzuner ve şair Cevat Çapan’ın oldu. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen öykü ödüllerinin bu yılki sahipleri ‘En İyi Öykü’ dalında “Uzak Değil” kitabıyla Eylem Ata Güleç ve ‘En İyi İlk Öykü Kitabı’ dalında “Sırça Kanatlar” ile Derya Sönmez oldu. Seçici Kurul Ayşegül Tözeren, Özcan Karabulut, İbrahim Karaoğlu, en iyi öykü kitabı değerlendirmesinde Jale Sancak ve en iyi ilk öykü kitabı değerlendirmesinde Baran Güzel’den oluştu. Ödüller, sahiplerine 6 Kasım Cumartesi akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sunulacak.

“Antalya edebiyat konuşacak”

6. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında Özcan Karabulut’un yöneticiliğinde “Pandemiyi Yaşarken ve Yazarken”, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri yöneticiliğinde “Salgınlar ve İnsanlar: Ütopya ve Distopya Ülkesine Yolculuk” başlıklı paneller gerçekleştirilecek. Antalyalı edebiyatçılar Metin Demirtaş, Duran Yılmaz ve Fahri Oğuz odağında Antalya’daki edebiyatın izleri sürülecek. Okur-yazar buluşmaları ve imza etkinlikleri, sergiler, şiir ve müzik dinletileri de edebiyatseverlerle buluşacak.

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