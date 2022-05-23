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Bu yaz çocuklar doğada kamp kuracak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çocukları bilgisayar başından kaldıracak, cep telefonlarını bir kenara bıraktıracak yepyeni bir çalışmaya başlıyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleşecek projeyle, bu yaz çocuklar doğada kamp kuracak.

ANTALYA 23.05.2022, 12:10
Bu yaz çocuklar doğada kamp kuracak

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çocukları bilgisayar başından kaldıracak, cep telefonlarını bir kenara bıraktıracak yepyeni bir çalışmaya başlıyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü işbirliğinde gerçekleşecek projeyle, bu yaz çocuklar doğada kamp kuracak.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kalırken ebeveynler de çocuklarının nasıl bir yaz tatili geçireceğini planlamaya başladı. Çocuklarının gün boyu bilgisayar başında, elinden tableti, cep telefonunu düşürmeden yaz günlerini geçirmesini istemeyen aileler için Muratpaşa Belediyesi yepyeni bir çalışmaya başlıyor. Bu yeni projeyle çocuklar, doğada yaşıtlarıyla kamp kuracak, ekip çalışmasını, yardımlaşmayı öğrenecek.

“Fiziksel ve psikolojik sorunlar”

Projeye ilişkin protokol, Muratpaşa Belediyesi, Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü arasında törenle imzalandı. Törende konuşan Başkan Uysal, bugünün en büyük sorunlarından bir tanesinin çocuklarının doğa şartlarını bilmemesi olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin, ekran bağımlılığının, kapalı mekan aktivitelerine bağımlılığın fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Çocuklarımıza doğa ile baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bir bilgi sunmak üzere ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışacağı bir etkinlik planladık. Muratpaşa’mızın nüfusuna uygun sayıda çocuğumuza bu hizmeti sağlayabilecek şekilde bir protokol oluşturduk. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum. Azami sayıda çocuğumuza faydalı olabilmeyi temenni ediyorum. Önümüzde ki yaz böyle yoğun geçecek hepimize kolay gelsin” dedi.

“Hedef 4 bin izci”

Kulüp Başkanı Tuncay Yerdelen ise etkinliğin pandemi sonrası gerçekleşiyor olmasının ayrıca önemli olduğunun altını çizdi ve “Muratpaşa’da 150’den fazla izciyi son 4 ay içinde yetiştirdik. Bunun 3 bin 500, 4 bin olmasını istiyoruz. İnşallah o durumlara da geleceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yeni projesine ilişkin başvuru süreçleri ve kamp noktaları ilerleyen günlerde belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden duyurulacak.

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